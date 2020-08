Calciomercato Roma, pazza idea Benevento: tentativo per Kluivert

Il Benevento sogna in grande e bussa alla Roma. La squadra di Pippo Inzaghi, neopromossa in Serie A, è decisamente ambiziosa e anche la società con Vigorito e il ds Foggia sono pronti a regalargli dei colpi ad effetto. L’ultima idea, come riporta ‘Sky Sport’, porta addirittura a Justin Kluivert: i giallorossi campani hanno effettuato un tentativo estremo per l’attaccante olandese, in uscita dalla Roma ma che difficilmente accetterebbe la destinazione. Oltre a Lapadula e Bonaventura, il Benevento ci prova anche per il classe ’99 della Roma, anche se sembra in ogni caso una missione impossibile.