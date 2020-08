Calciomercato Roma, Olsen cerca squadra: il Bayer Leverkusen chiede informazioni

Robin Olsen non sa ancora quale futuro lo aspetta. Lo svedese è rientrato alla Roma dopo il prestito al Cagliari e si sta allenando a Trigoria insieme agli altri esuberi in attesa di un’offerta convincente che rappresenti un nuovo inizio. Secondo il Messaggero negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti il Bayer Leverkusen. I tedeschi, in cerca di un nuovo numero uno, avrebbero chiesto informazioni riguardo la situazione di Olsen. Con lo Sporting che si è defilato, al momento per il primo portiere della nazionale svedese non ci sono interessi concreti.