Calciomercato Roma, occhi su Mukairu: costa 5 milioni

Gli occhi della Roma su Paul Mukairu, attaccante classe 200o dell’Anderlecht, che al termine della stagione riscatterà il calciatore dai turchi dell’Antalyaspor. L’esterno offensivo (quattro gol in 22 presenze quest’anno), come riporta “Calciomercato.it”, piace anche al Bayer Leverkusen e il costo del suo cartellino si aggira tra i 4,5 e i 5 milioni. Possibile che il club giallorosso intavoli una trattativa con l’Anderlecht nel caso in cui venisse ceduto Carles Perez, che a gennaio ha deciso di rimanere nella capitale nonostante le offerte dalla Liga.