Calciomercato Roma, occasione Shaqiri: può lasciare il Liverpool

Il giocatore è pronto a dire addio alla squadra di Klopp. In pole anche Lazio, Siviglia e Fenerbahçe

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Roma di Mourinho: è quello di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero sarebbe pronto a dire addio al Liverpool di Jurgen Klopp, dove anche a causa di problemi fisici non è riuscito a imporsi come titolare (per lui 21 presenze totali in stagione, 13 in campionato). Secondo il giornalista turco Ekrem Komur, però, il giocatore ha avuto contatti anche con la Lazio, col Siviglia e col Fenerbahçe; la Roma dovrà mettere sul piatto una buona offerta per sopravanzare una concorrenza che si preannuncia agguerrita.