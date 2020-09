Calciomercato Roma live: Smalling, si attende il rilancio. Pronta l’offerta per Marcao

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi giovedì 24 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

Ore 13.57 DALLA TURCHIA: LA ROMA SI MUOVE PER MARCAO

Passi in avanti della Roma per Marcao. Secondo quanto riporta il sito turco fanatik.com.tr, i giallorossi avrebbero avanzato un’offerta da circa 15 milioni di euro per il centrale brasiliano. A decidere però sul futuro del centrale sarà l’allenatore del Galatasaray Terim.

Ore 09.34 SMALLING-ROMA, IL RILANCIO PER SBLOCCARE L’AFFARE

Un rilancio per sbloccare la trattativa. Nonostante Smalling continui ad aspettare e a sperare nel ritorno in giallorosso, riporta Il Tempo, servirà un robusto rilancio per convincere definitivamente il Manchester United a lasciare andare il proprio centrale.

Ore 00.00 MAYORAL DAL REAL: PUO’ ESSERE IL VICE DZEKO

Nuova idea per l’attacco giallorosso. Secondo quanto riporta Sky Sport Borja Mayoral, già obbiettivo della Lazio in questa sessione di calciomercato, sembra essere entrato anche nel mirino della Roma alla ricerca del vice Dzeko.