Borja Mayoral ha detto sì alla Roma: si lavora per il prestito

Borja Mayoral vuole la Roma. Il centravanti ha detto sì al progetto tecnico e i giallorossi vogliono impegnarsi per portarlo nella capitale. Secondo quanto riporta Sky Sport, adesso va trovata la giusta formula con il Real Madrid, con cui gli rimane un solo anno di contratto. Il club di Friedkin preme per un’impostazione di contratto diversa rispetto all’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Bisognerà vedere se il centravanti rinnoverà di un anno con i Blancos per poi partire in prestito al club giallorosso. La trattativa può andare avanti e può consegnare il vice-Dzeko a Paulo Fonseca. Il centravanti nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Levante ed è stato sondato ad inizio mercato anche dalla Lazio.