Calciomercato Roma live: Smalling si allontana, Perotti saluta

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi sabato 3 ottobre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona), Mayoral (A, Atletico Madrid p)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

Ore 7.12 – SMALLING SI ALLONTANA: POSSIBILE ROTTURA CON IL MANCHESTER UNITED

“Il Messaggero” fa il punto sulla situazione legata a Chris Smalling: si rischia la rottura con il Manchester United, che non intendono scendere sotto i 18 milioni. Al momento la Roma ne offre 15.

Ore 0.51 – PEROTTI A UN PASSO DAL FENERBAHCE

Sembra ormai definita la trattativa tra Roma e Fenerbahce per Diego Perotti. Secondo “Sky Sport”, oggi è il giorno per la chiusura dell’accordo. I giallorossi non riceveranno alcun indennizzo.