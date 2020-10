Smalling a oltranza: Roma pronta a trattare fino a fine mercato

Chris Smalling o si resta così. Non ci dovrebbero essere sfumature di colore intermedie nel prossimo futuro del pacchetto arretrato della Roma. La dirigenza giallorossa non ha intenzione di mollare la presa per il centrale inglese, che in un solo anno nella Capitale ha saputo rendersi indispensabile con prestazioni sempre all’altezza. La squadra di intermediari capitanata da Jozo Palac avrà però il compito di gestire una situazione tutt’altro che semplice: lo strappo da ricucire tra il club capitolino e il Manchester United è ampio ed è nato non soltanto da una differenza ancora importante sugli aspetti economici dell’affare, ma anche da un vero e proprio cortocircuito mediatico sfociato in nervosismo e toni molto accesi. I 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili richiesti in extremis dai Red Devils non sono stati affatto graditi a Trigoria, ma non hanno neanche contribuito a far saltare del tutto la trattativa. Segnale chiaro di come la Roma proverà fino in fondo a prendere Smalling, nonostante la distanza ancora considerevole sulle cifre: 15 più bonus è l’offerta, a fronte di una richiesta da parte dello United di 20 milioni.

ALTERNATIVE CONGELATE – Una richiesta avanzata anche dallo stesso Fonseca, che sa come il carisma e la leadership del centrale inglese possano giocare un ruolo cruciale nella crescita di giovani dal grande potenziale come Mancini, Ibanez e il nuovo arrivato Kumbulla. Anche per questo le alternative proposte dai vari intermediari non hanno mai convinto appieno i giallorossi: Marcao del Galatasaray e Verissimo del Santos non hanno il pedigree necessario, mentre per il cavallo di ritorno Rudiger i problemi risiedono nella concorrenza di altri club europei e soprattutto nei 4,8 milioni di ingaggio che l’ex giallorosso percepisce attualmente al Chelsea. Anche Armando Izzo, della scuderia dell’amico Mino Raiola, non convince appieno. E’ per questo che i giallorossi potrebbero anche valutare l’opportunità, dovesse saltare Smalling, di non fare altri innesti nel reparto dei centrali difensivi ed affidarsi in tutto e per tutto alla linea verde vista anche la possibile cessione di Fazio (vicino alla Sampdoria). La Roma si guarda allo specchio e si scopre al bivio, mentre Chris Smalling aspetta e spinge per tornare nella Capitale: una telenovela che, con ogni probabilità, si concluderà soltanto nelle ultime ore di questo pazzo mercato.

Iacopo Erba