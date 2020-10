Perotti al Fenerbahce: trattativa ai dettagli, partenza nelle prossime ore

Diego Perotti è a un passo dal Fenerbahce: dopo quattro anni nella capitale, la sua avventura a Roma è ormai ai titoli di coda. L’esterno argentino si trasferisce in Turchia, la trattativa con i gialloneri è ai dettagli: l’accordo di massima tra le due parti è stato già raggiunto, nelle prossime ore Perotti partirà per Istanbul per le visite mediche e la firma con la sua nuova squadra. La Roma non riceverà alcun indennizzo, tuttavia risparmierà sull’ingaggio del giocatore (3 milioni), che sarà pagato interamente dal Fenerbahce.