Offerto Umtiti, Roma non interessata

Samuel Umtiti resta in uscita dal Barcellona. Il difensore blaugrana, spesso ai box per infortunio nelle ultime due stagioni, sta cercando una nuova sistemazione, dopo che le trattative con Rennes (che ha scelto Rugani) e Lione non sono andate a buon fine. Come riporta il sito francese “Sports”, in estate Umtiti era stato offerto a Roma e Napoli, ma i giallorossi, in particolare, non sembrano interessati al giocatore, nemmeno come alternativa a Smalling. Oltre alla condizione fisica, a frenare l’operazione è anche lo stipendio di quasi 4 milioni che attualmente il centrale percepisce al Barcellona.