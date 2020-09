Calciomercato Roma live: rialzo per Smalling, Mayoral può arrivare già domani

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi lunedì 28 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 9.30 – MAYORAL DOMANI GIÀ A ROMA?

Borja Mayoral sarà il vice Dzeko. L’attaccante arriverà dal Real Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto. E a Trigoria si aspettano che possa arrivare già domani a Fiumicino.

ORE 9.00 – LA ROMA ALZA L’OFFERTA PER SMALLING

La Roma si avvicina a Chris Smalling. I giallorossi vogliono accontentare Fonseca e sono pronti a offrire 14 milioni al Manchester United, due e mezzo in più rispetto all’ultima proposta.