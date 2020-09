Antonucci a un passo dalla Salernitana: l’esterno lascia la Roma in prestito

Sulle sue tracce c’erano Lecce, Frosinone, Vicenza e Brescia. Invece Mirko Antonucci andrà alla Salernitana. La trattativa lampo è stata definita in serata: come riporta Alfredo Pedullà, i granata hanno battuto la concorrenza delle altre compagini e presto il trasferimento verrà ufficializzato. L’esterno si trasferirà in Campania con la formula del prestito, nella speranza che questa stagione sia più produttiva di quella appena trascorsa, nella quale Antonucci, dopo aver disputato due partite con la Roma nella prima parte di campionato, è stato messo fuori rosa dal Vitoria Setubal, a causa dei video su “Tik Tok” successivi a una sconfitta del club portoghese.