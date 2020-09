Dalla Spagna: Jovic blocca Mayoral, intoppo nella trattativa con la Roma

Rallenta la trattativa per Borja Mayoral alla Roma. Come riporta “Marca”, infatti, il passaggio in giallorosso dell’attaccante spagnolo è bloccato dal compagno di squadra Luka Jovic. Il Real Madrid, infatti, vorrebbe tenere in rosa almeno uno dei due calciatori, quindi molto dipenderà dal prossimo futuro del centravanti serbo, anche perché la squadra spagnola non tornerà sul mercato. Dalla Roma filtra comunque un leggero ottimismo, visto che l’accordo con i Blancos – prestito di 3 milioni più riscatto fissato a 9 – pare vicino.