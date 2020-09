Smalling, atteso il rilancio della Roma: a breve la nuova offerta

La telenovela legata a Chris Smalling non è finita. Nei prossimi giorni, come riporta “Sky Sport”, la Roma presenterà una nuova offerta al Manchester United, più alta rispetto all’ultima di 18 milioni complessivi rifiutata dai “Red Devils”. Il difensore continua a premere per tornare nella capitale: anche la moglie, su Instagram, ha fatto sapere di avere nostalgia di Roma. Il club giallorosso proverà ad accontentare sia il centrale sia Fonseca, che la scorsa settimana, in conferenza stampa, si è detto molto fiducioso del suo rientro.