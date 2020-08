Calciomercato Roma, l’Inter piomba su Kolarov: sì del serbo, manca l’accordo tra i club

Aleksandar Kolarov può lasciare la Roma in direzione Inter. Nelle ultime ore, come riporta ‘gazzetta.it’, il serbo si è avvicinato molto ai nerazzurri e ha detto già sì alla squadra di Antonio Conte. Ora lo scoglio principale per il trasferimento del giocatore giallorosso ad Appiano Gentile è l’accordo tra i club. Lo scorso anno la trattativa Dzeko, la telenovela conclusa con un nulla di fatto, stavolta Inter e Roma potrebbero tornare a lavorare in maniera più serena. Nelle ultime ore si stava muovendo qualcosa attorno al serbo, in scadenza 2021 con i giallorossi, che ha cambiato agente facendo presagire novità di mercato. L’ex City è un pallino di Conte, che potrebbe impiegarlo sia nei tre di difesa che da esterno sinistro a tutta fascia, senza contare la grande personalità in campo e nello spogliatoio, oltre alle grandi capacità sui calci piazzati.