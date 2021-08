Calciomercato Roma, l’Inter a colloquio con l’agente di Dzeko

Il bosniaco e Zapata il tandem d'attacco per sostituire Lukaku

Una volta ceduto Lukaku al Chelsea, l'Inter cercherà il suo edere in attacco. Zapata in pole, ma non da solo. Marotta vuole regalare a Inzaghi un altro attaccante che abbia fisicità ed esperienza. Quindi, Edin Dzeko oggi più di Scamacca e Jovic. In mattinata, scrive Alfredo Pedullà, ci sono stati contatti tra Alessandro Lucci, agente del bosniaco, e la dirigenza nerazzurra. L'Inter è pronta a prenderlo, ma soltanto a patto che la Roma lo liberi. L’impressione è che le parti interessate proveranno a forzare. L’ex Manchester City ha un ingaggio da 7,5 milioni netti fino a giugno, ora le valutazioni sono della Roma. L'Inter punta al tandem Zapata-Dzeko per sostituire Lukaku.