L’Atalanta non molla Florenzi: è uno degli obiettivi di Gasperini

L’Atalanta continua a pensare ad Alessandro Florenzi ed è forte la volontà della società bergamasca sull’ex capitano giallorosso. Già a gennaio Giampiero Gasperini lo aveva chiesto per aumentare ancora di più l’esperienza dell’organico in vista della Champions League. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri ci riproveranno nella prossima sessione di trattative. Florenzi ha da poco salutato il Valencia, una volta concluso il travagliato prestito in Spagna. Per quanto riguarda la Roma, Paulo Fonseca non lo ha mai preso veramente in considerazione per la fascia destra nella difesa a quattro, situazione che potrebbe però cambiare con il cambio modulo. Florenzi era stato anche accostato all’Atalanta in ottica di uno scambio con il portiere Gollini.