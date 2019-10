Calciomercato Roma, l’agente di Florentino: “Era giusto rimanere al Benfica”

Carvalho Santos, agente di Florentino, centrocampista classe 99 del Benfica, torna a parlare del suo assistito dopo un’estate caldissima per le tante voci di mercato. Queste le sue parole a calciomercato.com: “Luis è un giocatore fortissimo, ha una grande qualità. E’ un calciatore quasi perfetto a livello tattico, oggi è tra i giocatori con la più alta percentuale di palloni recuperati nel campionato portoghese. E’ molto intelligente, credo che diventerà il migliore numero 6 del mondo”. Poi un passaggio sulla Roma che lo aveva cercato: “Florentino ha un progetto condiviso con il Benfica. Questa estate abbiamo deciso che la cosa giusta era rimanere al Benfica perché abbiamo pensato che dovrà andare ancora più preparato in una grande squadra. Tutti i più grandi club europei hanno chiamato per chiedere informazioni su di lui”.