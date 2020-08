Calciomercato Roma, l’agente di Diawara: “È in un top club, ma piace a tanti”

Amadou Diawara ha cominciato oggi la sua seconda stagione con la Roma. Nelle scorse settimane il guineano è stato spesso accostato all’Arsenal, con la possibilità di scambio che avrebbe visto Torreira fare il percorso inverso. A chiarire la sua posizione ci ha pensato il suo agente: “E’ concentrato sulla sua carriera, è in un top club come la Roma dove sta bene, la piazza ha anche l’entusiasmo di una nuova proprietà – ha detto Piraino a tuttomercatoweb -. Però piace a tanti in Inghilterra, tra cui anche l’Arsenal. Essere accostato a certi club per lui è un piacere, con squadre di questo prestigio. Amadou è concentrato sul calcio e sulla sua carriera”.