Calciomercato Roma, la Reggina vuole Bouah: trattativa in corso

Il terzino ancora di proprietà del club capitolino, nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cosenza in Serie B

Il futuro di Devid Bouah sembra essere sempre più lontano da Roma. Dopo la scorsa stagione passata in prestito al Cosenza, il terzino ora potrebbe fare ritorno in Calabria grazie all'interesse della Reggina. Come riportato da Sky Sport, la trattativa per il passaggio di Bouah alla Reggina è ben avviata e il calciatore potrebbe sposare i colori granata proprio nelle prossime ore. Bouah ha vestito la maglia giallorossa nel settore giovanile dal 2017 al 2020, periodo nel quale il calciatore ha riportato anche un brutto infortunio al legamento crociato. Il suo contratto con la Roma scadrà nel 2024.