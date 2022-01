Calciomercato Roma, la Lega Serie A ufficializza l’acquisto di Maitland-Niles

E' tutto fatto per il primo acquisto invernale della Roma. L’ex Arsenal a breve sbarcherà nella capitale

Maitland-Niles è un nuovo giocatore giallorosso. La Lega Serie A sul proprio sito ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno inglese nella pagina dedicata ai trasferimenti invernali. Il contratto è stato depositato ma è da verificare se avrà i documenti a posto per essere già disponibile domenica contro la Juventus. In Inghilterra sono scettici, ma la Roma proverà in tutti i modi a renderlo disponibile per Mourinho. L’ex Arsenal potrebbe partire titolare vista l’assenza di Karsdorp. Oggi Maitland-Niles è atteso nella capitale, e a breve potrebbe fargli compagnia Sergio Oliveira per il quale è vicino l'accordo col Porto.