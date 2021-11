Calciomercato Roma, la Juventus pensa a Villar come sostituto di Ramsey

I soldi che i bianconeri risparmierebbero dando il benservito al gallese sarebbero reinvestiti per lo spagnolo

Gonzalo Villar non sta vivendo il suo miglior momento con la maglia della Roma, per usare un eufemismo. Fin qui ha trovato pochissimo spazio e, dopo essere stato indicato da Mourinho come uno dei principali colpevoli della figuraccia di Bodo, è stato costretto a sedersi in tribuna per un paio di partite. Nonostante il ritorno in campo nella gara di ritorno contro i norvegesi, lo spagnolo è tra quelli che a gennaio potrebbe prendere altre strade. Una di queste, secondo Calciomercato.it, potrebbe portarlo alla corte di Massimiliano Allegri che lo starebbe valutando come possibile sostituto di Ramsey, con cui i bianconeri stanno trattando una buonuscita. I soldi risparmiati dalla 'Vecchia Signora' sarebbero reindirizzati nell'operazione Villar, ma l'affare resta complicato.