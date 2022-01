Roma, il Valencia blocca la cessione di Wass ma continua a seguire Diawara

Il centrocampista guineano non è mai entrato nelle grazie di Mourinho e non è esclusa una sua partenza a gennaio

In queste ore il mercato la Roma è la società italiana più attiva sul mercato e non solo in entrata. Come riportato da Eldesmarque.com, Amadou Diawara è entrato nella lista dei desideri del Valencia che però non ha ancora avviato un vera e propria trattativa. Il guineano, attualmente in Coppa d'Africa, era stato vicino al club spagnolo già nel 2016 quando vestiva ancora la maglia del Bologna. La Roma sta valutando l'ipotesi di lasciarlo partire visti i soli 306 minuti disputati in stagione e un rapporto con Mourinho mai sbocciato, tornando così sul mercato per un nuovo centrocampista. Il club spagnolo nelle ultime ore ha bloccato la cessione di Daniel Wass all'Atletico Madrid, ma questa decisione non dovrebbe essere legata all'interessamento per il calciatore giallorosso.