Calciomercato Roma, il PSG prova il colpo Ndombele: si tratta il prestito

I francesi starebbero trattando con gli Spurs un prestito fino a fine stagione. Pochettino, che lo ha allenato proprio a Londra, lo vorrebbe per dare più qualità alla mediana

Secondo quanto riportato da The Athletic e confermato da Sky Sport, il Psg sarebbe fortemente interessato al centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele, obiettivo anche della Roma. Il francese non è stato convocato e il rapporto con Conte è talmente compromesso da costringerlo ad allenarsi da solo. I francesi starebbero trattando con gli Spurs un prestito fino a fine stagione. Pochettino, che lo ha allenato proprio a Londra, lo vorrebbe per dare più qualità alla mediana in quanto non totalmente convinto dalle prestazioni di Wijnaldium. Il Tottenham lo ha pagato intorno alle 55 milioni di sterline ma, data la difficoltà incontrata nel vendere il giocatore avuta in estate, potrebbe decidere di lasciar partire il calciatore accontentandosi di un prestito, anche se non è esclusa l'introduzione di una clausola per l'acquisto definitivo. I due club stanno discutendo dell'ingaggio.