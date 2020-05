Calciomercato Roma, il Bologna alza il muro per Tomiyasu: no alla cessione ai giallorossi

Il Bologna vuole tenersi stretto Tomiyasu. Il giapponese è stato le sorprese di stagione al Dall’Ara, tanto da richiamare l’attenzione di club importanti. Uno fra tutti la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero respinto la prima offensiva dei giallorossi, che erano pronti a mettere sul piatto pedine come il baby Riccardi, Kolarov e Juan Jesus. Gli emiliani hanno fatto sapere che il giocatore vale 25 milioni e che quest’estate non si muoverà da Bologna.

La Roma continua la ricerca di un terzino destro affidabile, su cui contare per diversi anni. Dopo la delusione Karsdorp e l’addio di Florenzi, a Trigoria si è deciso di puntare sulla voglia di rivalsa di Bruno Peres sull’affidabilità di Santon. Per il salto di qualità però servirà uno sforzo economico.