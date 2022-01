Calciomercato Roma, idea Berke Ozer: portiere classe 2000 del Fenerbahce

Nuova idea per la porta della Roma. Pinto a lavoro per regalare a Mouirnho un altro portiere

La Roma è alla ricerca di pedine nuove da regalare a Mourinho. Secondo Calciomercato.it, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Berke Ozer, portiere turco del Fenerbahce, club dove è tornato in estate dopo un anno di prestito in Belgio. Il 21enne ha sfruttato l'infortunio del titolare nel ruolo per mettersi in mostra, prendendo parte a 14 partite in stagione, subendo 14 gol con anche 5 clean sheet. La Roma, visto il contratto in scadenza e le prestazioni non rassicuranti di Fuzato, vuole anticipare tutti mettendolo a disposizioni di Mourinho dalla prossima estate dopo un precontratto firmato a febbraio. I giallorossi non sono chiaramente l'unica squadra europea interessata al ragazzo, su di lui è molto forte l'apprezzamento del Benfica.