Calciomercato Roma, Icardi verso l’addio al PSG: in corsa anche i giallorossi

Roma e Juventus la prossima estate potrebbero darsi battaglia per un grande obiettivo di mercato. Il PSG sembra deciso a cedere Mauro Icardi, che potrebbe tornare in Serie A. I bianconeri e i giallorossi sono in corsa per accaparrarselo. Come riporta calciomercato.com, i Friedkin vogliono regalarsi un grande centravanti e l’argentino sarebbe il profilo giusto per fare il salto di qualità.

Dzeko è in uscita e Mayoral, nonostante i buoni numeri in fase realizzativa, non convince fino in fondo. Per questo l’obiettivo primario è quello di portare a Trigoria il centravanti che si aspetta da anni. L’ostacolo principale è la qualificazione in Champions. Se i giallorossi dovessero restare fuori potrebbero ridimensionarsi anche gli obiettivi di mercato.