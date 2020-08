Calciomercato Roma, giallorossi pronti a sfidare la Lazio per Mayoral

Derby di mercato tra Roma e Lazio per Borja Mayoral. L’attaccante del Real Madrid, tornato dal prestito al Levante, è destinato a lasciare le Merengues e nel suo futuro sembra esserci l’Italia. Come riporta Tuttosport, i biancocelesti sono già molto avanti nelle trattative e hanno offerto 12 milioni più 3 di bonus per chiudere la partita. Per il giocatore invece è pronto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Tra la Lazio e lo spagnolo però sono pronte a inserirsi Roma e Fiorentina. I giallorossi da tempo cercano un vice-Dzeko affidabile da affiancare al bosniaco e lo spagnolo potrebbe essere il profilo giusto.