Mancano due giorni all'inizio del ritiro e la Roma è concentrata sui colpi di calciomercato in entrata. Sono ore calde e il ds D'Amico sta lavorando su più fronti. Sulle corsie il nome in pole è quello di Diego Moreira, mentre la pista che porta a Dodò si è notevolmente raffreddata. Come riporta Sky Sport, negli ultimi giorni il Nottingham Forest ha avviato i contatti con la Fiorentina per portarlo in Premier League. L'esterno brasiliano non è mai stata la prima scelta di Gasperini che ora vuole portare a Trigoria proprio Moreira. I giallorossi hanno informato lo Strasburgo di essere disposti ad offrire più di 35 milioni di euro per il belga.