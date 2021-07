Calciomercato Roma, Florenzi non scalda l’Inter: Marotta ha altri obiettivi

La pista nerazzurra per il terzino della Nazionale sembra molto fredda, così come lo scenario di uno scambio con Perisic

Alla Roma resta da risolvere il nodo Florenzi, che non è ancora chiaro se raggiungerà o meno i compagni nel ritiro in Portogallo la prossima settimana. In queste ore si è tornato a parlare anche della pista Inter, addirittura con un possibile scambio con Perisic. Uno scenario che non ha trovato conferme, anche perché - secondo 'calciomercato.com' - Florenzi è un giocatore che non scalda affatto i nerazzurri. Marotta invece ha altre idee e cercherà di centrarle mentre lo scambio con il croato, giocatore comunque ritenuto da cedere, potrebbe essere più la suggestione nata da qualche agente.