Calciomercato Roma, Florenzi-Milan trattativa in stand by

Il club rossonero vuole la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre Pinto propone l'obbligo

La trattativa tra la Roma e il Milan per la cessione di Alessandro Florenzi è in stand by secondo quanto riporta Sky Sport, poiché il club rossonero vuole la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma propone l'obbligo tra i 6 e i 7 milioni. Il Milan, intanto, sta continuando a seguire altre alternative a Florenzi.