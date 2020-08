Calciomercato Roma, Fazio verso la cessione: Emery lo rivuole al Villarreal

Il futuro di Federico Fazio potrebbe essere di nuovo in Spagna. Il centrale argentino, soprattutto dopo l’arrivo di Smalling e la crescita di Ibanez, è ormai rimasto molto indietro nelle gerarchie giallorosse. In campionato sono state 16 le presenze, quasi tutte nella prima parte di stagione. Le condizioni fisiche non sempre al top e la carta d’identità hanno spinto la Roma a considerare Fazio nella lista dei cedibili: sul classe ’87 sarebbe così piombato il Villarreal. Secondo ‘superdeporte.es’, il ‘submarino amarillo’ è alla ricerca di profili di esperienza per la difesa, in grado di garantire subito affidabilità, soprattutto dopo gli infortuni di Albiol, Pau Torres e Funes Mori. Il nome di Federico Fazio sarebbe perfetto, per costi contenuti e anche perché l’allenatore del Villarreal, Unai Emery, lo conosce bene dopo averlo allenato ai tempi del Siviglia e lo riabbraccerebbe volentieri.