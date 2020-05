El Shaarawy verso il ritorno in Serie A: trattativa avanzata con la Juventus

Stephan El Shaarawy potrebbe tornare presto in Serie A. Qualche giorno fa l’esterno dello Shanghai Shenhua ha rivelato la che a gennaio c’era stata la possibilità di vestire nuovamente la maglia della Roma, poi lo scoppio della pandemia ha bloccato tutto. Secondo quanto riporta ‘todofichajes.com’, però, ora è la Juventus ad aver mosso dei passi concreti per riportare il ‘Faraone’ in Italia. I bianconeri, infatti, starebbero trattando con il club cinese dopo aver ricevuto l’ok del tecnico Maurizio Sarri. L’operazione sarebbe in fase molto avanzata e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti. El Shaarawy ha ammesso più volte di avere nostalgia dell’Italia, soprattutto in vista dell’Europeo nel 2021, con Mancini che continua a tenerlo in grande considerazione.