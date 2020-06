Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Tottenham fuori dalla corsa per Zaniolo

Nicolò Zaniolo non piace solamente a Juventus e Inter. Il talento giallorosso ha tanti estimatori anche in Premier League, Manchester United e Tottenham su tutti. Come riporta il Daily Star, però, almeno gli Spurs sembrerebbero essersi tirati fuori dalla corsa all’esterno della Roma. La richiesta del club, infatti, è di almeno 60-70 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta e impossibile da spendere nella prossima finestra di mercato per la società londinese che già la scorsa estate tentò l’affondo per Zaniolo, ma senza risultati nonostante all’interno dell’affare provò a inserire Alderweireld.