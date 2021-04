Calciomercato Roma, dalla Turchia: Trabzonspor interessato a Under

Possibile assalto per l'esterno giallorosso, attualmente al Leicester: si punta al prestito

Aumentano le pretendenti per Cengiz Under. L'ultima squadra ad osservare con attenzione la situazione dell'esterno d'attacco, attualmente al Leicester ma di proprietà della Roma, è il Trabzonspor. Secondo quanto riferisce il portale turco karadenizdesonnokta.com.tr il manager del club di Trebisonda Avci stravede per l'attaccante ed avrebbe ricevuto dalla società piena libertà in sede di calciomercato. Avviati i primi contatti, vista anche la situazione non proprio rosea del giocatore in Inghilterra, protagonista sin qui di una stagione condizionata dagli infortuni. Se dovesse arrivare l'apertura dello stesso Under al trasferimento il club turco potrebbe avanzare alla Roma una proposta di prestito nella prossima sessione estiva di mercato. L'unica certezza, al momento, è che il giocatore non sarà riscattato dal suo attuale club. Decisamente troppi i 23 milioni necessari a prelevarlo dai giallorossi a titolo definitivo. Under potrebbe non essere l'unico giocatore della Roma a trasferirsi al Trabzonspor al prossimo anno. Il club turco avrebbe raggiunto infatti da qualche settimana un accordo anche con Bruno Peres, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione.