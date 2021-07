Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho dice “no” al ritorno di Pjanic

Il bosniaco sarebbe stato offerto ai giallorossi, che avrebbero rifiutato anche per l'elevato costo dell'operazione

Miralem Pjanic non ritornerà alla Roma. Dopo l'anno sottotono al Barcellona, il centrocampista bosniaco potrebbe di nuovo cambiare club. Come riporta Marca, il centrocampista è in vendita e sarebbe stato offerto ai giallorossi. Sia Jose Mourinho che il club romanista avrebbero però comunicato di non essere interessati, a causa delle condizioni poco favorevoli dell'operazione. Pjanic è stato alla Roma per quattro stagioni prima di trasferirsi alla Juventus. Con i bianconeri è riuscito a conquistare lo scudetto e la scorsa estate è rientrato nello scambio di cartellini che ha portato il brasiliano Arthur a Torino.