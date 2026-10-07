Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma a Trigoria si inizia già a pensare a come rinforzare la rosa. Il tassello mancante rimane sempre l'esterno d'attacco e Gasperini si aspetta un colpo in avanti. Il nome in pole rimane quello di Endrick del Real Madrid. Il brasiliano - già nel mirino la scorsa estate - sta trovando poco spazio con Mourinho. Solamente quattro i minuti in campo e i Blancos potrebbero aprire alla cessione anche in prestito. Su di lui c'è anche il Milan ma occhio all'Aston Villa. Secondo quanto riportato da Cadena SER la squadra di Birmingham ha messo la freccia ed è in vantaggio sui due club italiani.