Secondo i media francesi la trattativa era stata gestita direttamente dalle due proprietà prima del veto di Gasperini
D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"
"Non c'è mai stata un'offerta ufficiale per Koné. Fantasiosa la ricostruzione della minaccia di dimissioni di Gasperini". Tony D'Amico ieri ha tagliato corto sula querelle di mercato che ha spaventato i tifosi romanisti nell'ultimo giorno. Ma, come scrive FootMercato, infatti, un accordo verbale tra Roma e Chelsea per la cessione di Manu ci sarebbe stato. Secondo il portale francese l'operazione era stata gestita direttamente dai due proprietari dei club. L'affare non si è alla fine concretizzato per la mancanza di tempo e per il veto posto da Gian Piero Gasperini alla partenza del francese.
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