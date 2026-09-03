"Non c'è mai stata un'offerta ufficiale per Koné. Fantasiosa la ricostruzione della minaccia di dimissioni di Gasperini". Tony D'Amico ieri ha tagliato corto sula querelle di mercato che ha spaventato i tifosi romanisti nell'ultimo giorno. Ma, come scrive FootMercato, infatti, un accordo verbale tra Roma e Chelsea per la cessione di Manu ci sarebbe stato. Secondo il portale francese l'operazione era stata gestita direttamente dai due proprietari dei club. L'affare non si è alla fine concretizzato per la mancanza di tempo e per il veto posto da Gian Piero Gasperini alla partenza del francese.