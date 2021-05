Calciomercato Roma, Cairo su Belotti: “Dovremo parlare per capire cosa vuole”

Il presidente del Torino sul suo attaccante: "Ora andrà all'Europeo. Ha ancora un anno di contratto, parleremo per bene"

Il Torino conquista una faticosissima salvezza con uno 0-0 altrettando sudato sul campo della Lazio. Nonostante l'ultima partita da giocare, si è praticamente chiusa una stagione a dir poco travagliata per i granata. Ora il mercato, con Belotti per forza di cose assoluto protagonista con un contratto in scadenza nel 2022 e le tante squadre accostate, tra cui anche la Roma. A 'Sky Sport' le parole del presidente granata Urbano Cairo:"Belotti rimarrà? Andrà all’Europeo e parleremo per bene con lui. Ha ancora un anno di contratto, voglio capire cosa vuole fare e come la pensa. Ci sono tante cose che è importante vedere.Finito un ciclo? Non sono arrivati i risultati sperati e il Covid non ci ha aiutato. Anche la mancanza del pubblico non ha aiutato. Il nostro fortino, poi, non ci ha dato quello che speravamo per questo motivo. Adesso dovremo fare le cose giuste perché avevamo abituato i nostri tifosi in modo diverso e dovremo riprendere quel cammino".