Calciomercato Roma, Belotti verso il rinnovo col Torino: nodo sulla clausola

Belotti potrebbe presto essere fuori dal mercato. Il Gallo infatti, secondo quanto afferma Sky Sport, starebbe trattando il rinnovo di contratto con il Torino, in scadenza nel 2022. Il problema adesso non è più è più lo stipendio da 3,3 milioni di euro, ma la clausola rescissoria: l'attaccante granata e della Nazionale vorrebbe abbassarla intorno ai 20/25 milioni, mentre Cairo non vorrebbe scendere sotto la soglia dei 40. Si continua a trattare, in attesa della fumata bianca.