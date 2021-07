Calciomercato Roma, Barros (Ds Palmeiras): “Vina? La trattativa non è conclusa”

Il terzino uruguaiano ha avuto comunque il permesso di arrivare in Italia

Mentre a Fiumicino si attende l'arrivo di Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras destinato a vestire la maglia della Roma, il direttore sportivo del club brasiliano, Anderson Barros, intervistato da tntsports.com.br, dice: "C'è una trattativa in corso con la Roma. In buona fede e rendendoci conto che è necessario rispettare un periodo di quarantena per lavorare normalmente, il Palmeiras ha permesso all'atleta di viaggiare in Italia per iniziarla. Tuttavia, il club chiarisce che la trattativa non è conclusa e lo sarà solo quando tutto sarà finito".