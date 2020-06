Calciomercato Roma, anche il Siviglia ci prova per Pedro. Lo spagnolo aspetta i giallorossi

Roma-Siviglia in l’Europa League, Roma-Siviglia anche sul palcoscenico del calciomercato. Secondo quanto riporta il sito specializzato calciomercato.it gli andalusi – che domani alle 22 daranno il via al ritorno della Liga nel derby con il Betis – avrebbero fatto sondaggi importanti per Pedro, sul quale i giallorossi mantengono però un vantaggio netto. Inoltre lo spagnolo avrebbe dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale e starebbe aspettando solamente che la trattativa possa andare in porto. Non ci sarebbe però soltanto il Siviglia come ulteriore destinazione: anche altri club della Premier starebbero pensando all’ex Barca, ormai lontanissimo dalla riconferma con il Chelsea.