Calciomercato, pista spagnola per il ds: la Roma valuta Planes del Barcellona

Per il ruolo di direttore sportivo della Roma l’ultima pista porta direttamente in Spagna. Oltre ai vari Paratici, Giuntoli, Sabatini, Pradé, Berta e Orta del Leeds, è finito in orbita giallorossa anche Ramón Planes, segretario tecnico del Barcellona. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, la dirigenza della Roma sta prendendo in seria considerazione la sua candidatura, nonostante l’anno di contratto che ancora resta con i blaugrana, che non hanno intenzione di privarsene. Il club capitolino, quindi, prende in considerazione anche nomi all’estero: Planes è arrivato nel 2018 al Barcellona con Eric Abidal e si occupa in prima persona del calciomercato dei catalani, pur restando al riparo dai riflettori. Prima di arrivare al Camp Nou, è stato ds dell’Espanyol, poi con Pochettino – allenatore accostato con insistenza alla Roma in queste ore – al Tottenham, Elche, Rayo Vallecano, Getafe e infine Barcellona.