Calciomercato, l’Inter ora punta Pisilli e Mancini

Il club nerazzurro pronto a tanti cambiamenti e nel mirino ci sono anche i due romanisti

Dopo la vittoria dello scudetto, l'Inter pianifica la prossima stagione e guarda in casa Roma. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, i nerazzurri cercano in difensore. Piace molto Gianluca Mancini che nel 2027 andrà in scadenza e può arrivare in nerazzurro a prescindere dal futuro di Bastoni. Ma l'obiettivo dell'Inter è quello di ringiovanire la rosa, per questo nel mirino è finito anche Niccolò Pisilli, in scadenza nel 2029. Molto difficile però che la Roma li lasci andare.