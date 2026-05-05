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Calciomercato, l’Inter ora punta Pisilli e Mancini

Calciomercato, l’Inter ora punta Pisilli e Mancini - immagine 1
Il club nerazzurro pronto a tanti cambiamenti e nel mirino ci sono anche i due romanisti
Redazione

Dopo la vittoria dello scudetto, l'Inter pianifica la prossima stagione e guarda in casa Roma. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, i nerazzurri cercano in difensore. Piace molto Gianluca Mancini che nel 2027 andrà in scadenza e può arrivare in nerazzurro a prescindere dal futuro di Bastoni. Ma l'obiettivo dell'Inter è quello di ringiovanire la rosa, per questo nel mirino è finito anche Niccolò Pisilli, in scadenza nel 2029. Molto difficile però che la Roma li lasci andare.

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