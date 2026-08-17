Rafael Leao è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'esterno portoghese non rientra nei piani di Ruben Amorim e - come riporta il giornalista Sacha Tavolieri - è stato nuovamente offerto alla Roma e ai Friedkin dall'agente Jorge Mendes per conto del Milan. I giallorossi seguono da settimane la pista Leao, ma hanno scelto di non affondare il colpo (anche a causa dell'ingaggio ritenuto troppo elevato) e al momento sono concentrati su Rodrigo Mora e Malick Fofana. Due profili giovani che il ds D'Amico vuole regalare a Gasperini per completare una Roma che tornerà finalmente a giocare la Champions League.