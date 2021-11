Calciomercato, l’agente di Reynolds è arrivato a Roma

Il terzino americano dovrebbe lasciare la capitale a gennaio

Possibile accelerata nel futuro di Bryan Reynolds, verosimilmente lontano dalla Roma. Come riporta 'calciomercato.it', infatti, l'agente del giovane terzino americano è sbarcato in queste ore nella capitale come previsto nei giorni scorsi. Verosimilmente il procuratore incontrerà la società giallorossa per capire le mosse da programmare per Reynolds: Mourinho non lo vede proprio, lo scenario di una cessione a gennaio - probabilmente in prestito - è concreto. Non a caso Pinto è anche a caccia di un terzino destro.