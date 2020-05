Calciomercato, la Roma si muove per Biraghi. L’agente: “Vicenda complessa, decide l’Inter”

Un altro esterno accostato alla Roma. In questi anni a Trigoria, soprattutto a destra, si sono succeduti diversi terzini, senza riuscire mai – soprattutto per gli infortuni – a garantire continuità. Anche sulla sinistra, però, Petrachi deve cominciare a pensare a un possibile erede di Kolarov, giunto ormai a quasi 35 anni. L’ultima pista è quella che potrebbe portare a Cristiano Biraghi, che in estate è tornato all’Inter in prestito dalla Fiorentina. La sua stagione, però, non ha convinto i nerazzurri, che non sembrano avere intenzione di esercitare il diritto di riscatto, come invece accadrà per Young. Come riporta ‘La Nazione’, sul terzino classe ’92 si è già mossa la Roma, ma l’agente aspetta segnali dall’Inter. Lo stesso procuratore di Biraghi, intervenuto a ‘Radio Sportiva’, ha spiegato: “Ora è prematuro sapere cosa può succedere, dobbiamo vedere le idee dell’Inter. Sono situazioni che andranno a definirsi nei prossimi due mesi: vicenda troppo strana e complessa per riuscire a fare una previsione”.