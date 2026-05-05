Calciomercato, la Roma lavora alla pista Alajbegovic: il bosniaco vuole i giallorossi

Mancano tre partite al termine della stagione ma la Roma sta già pensando al futuro. In estate la squadra avrà bisogno di diversi rinforzi e in attacco il nome continua a essere quello di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007. Come riporta Sky Sport, i giallorossi stanno lavorando sulla trattativa a prescindere dal futuro (ancora nebuloso) del prossimo direttore sportivo. Il calciatore, inoltre, ha già espresso il suo gradimento in vista di un possibile trasferimento alla Roma dopo l'incontro fra suo padre (procuratore) e Miralem Panic, ex giallorosso intermediario della trattativa.