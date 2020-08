Calciomercato, il Valencia vuole Pau Lopez in prestito: l’opzione non convince la Roma

Il Valencia prova ad arrivare a Pau Lopez, tramite l’opzione del prestito. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, gli spagnoli vogliono l’ex portiere del Betis, ma la soluzione non convince la Roma, che vorrebbe incassare una cifra piena da poter reinvestire su un altro portiere. Nel frattempo si pensa agli eventuali sostituti: il preferito dei giallorossi è Alessio Cragno del Cagliari (che però potrebbe arrivare esclusivamente una cessionedi Pau Lopez per 20 milioni minimo), Alex Meret del Napoli o Jesse Joronen del Brescia. C’è poi anche e soprattutto la volontà di Sirigu , dal Torino, disposto ad approdare in giallorosso.