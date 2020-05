Calciomercato, il padre di Jürgens rassicura la Roma: “In corso negoziati su un nuovo accordo”

Il coronavirus blocca il calcio e anche il mercato. Ne sa qualcosa Oliver Jürgens, attaccante classe 2003 arrivato in prestito a gennaio dall’Hellas Verona alla Roma Under 17. Il giovane, infatti, non ha ancora firmato tutta la documentazione e il contratto da professionista con la società capitolina, mentre ogni giorno si avvicina sempre di più la scadenza del suo accordo, fissata al 30 giugno. Il Valencia si è già offerto come pretendente oltre ad altri club europei, pronti a fare la corte al talento di Tallin. “C’è sempre stato interesse dalla Germania e dall’Inghilterra. Era lo stesso un anno fa, ma poi abbiamo scelto l’Italia”. Così, a Soccernet.ee ha commentato Jüri Jürgens, padre del giocatore, lasciando però uno spiraglio aperto al rinnovo con la Roma: “Al momento è difficile da dire esattamente, ma sono in corso negoziati su un nuovo accordo”.